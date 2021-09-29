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Китай сегодня: энергетический кризис, атака на биткоины и союз с Россией
Политика
Китай сегодня: энергетический кризис, атака на биткоины и союз с Россией
Global Look Press  /  Ju Peng / Xinhua

В Китае усугубляется энергетический кризис, из-за которого уже начались перебои в работе заводов. Теперь электричества не хватает и городам — жители региона пишут в соцсетях, что их дома перестали отапливать, а на улицах не работают светофоры. Эксперты считают причиной перебоев дефицит угля и новые квоты на эмиссию углекислого газа в Китае.

Одновременно Верховный суд Канады освободил из-под домашнего ареста финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу. После этого она покинула территорию Канады. В тот же день обвиненные в шпионаже граждане Канады — Майкл Ковриг и Майкл Спэйвор — были освобождены из китайской тюрьмы и отправлены на родину.

А Народный банк Китая (НБК, аналог ЦБ) признал незаконной всю деятельность, связанную с криптовалютами. НБК пообещал пресекать спекуляции виртуальной валютой для защиты собственности людей и поддержания финансового порядка.

Как связаны эти события, что ждет Китай впереди, зачем Пекину срочно понадобились военно-морские ударные вертолеты Ка-52К? Почему власти Китая отпустили двух американцев, брата и сестру Виктора и Синтию Лю, детей находящегося в розыске КНР экс-руководителя китайского государственного банка Bank of Communications Лю Чанмина? Каковы отношения России и Китая сейчас, есть ли угроза Сибири со стороны Китая? Как Китай дружит с соседями по Тихому океану? Когда Китай завоюет Тайвань, будет ли в итоге война с Японией и США?

На эти и другие вопросы в студии пресс-центра Медиагруппы «Патриот» ответит востоковед, писатель, руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков.

Брифинг пройдет в среду, 29 сентября, в 11:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию. Кроме того, вы можете задать вопросы заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 88 94, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет — здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 88 94

Для звонков: +7 999 214 80 54, +7 921 952 89 55

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