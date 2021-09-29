Курс рубля укрепился на старте торгов Мосбиржи

Москва, 29 сентября. Российская валюта усилила свои позиции к доллару и евро в начале торгов Московской биржи. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс нацвалюты США к рублю по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов сократился на 0,25 копейки и составил 72,77 рубля. Евро подешевел на 0,06 копейки и оказался на уровне 85,05 рубля за единицу.

Центробанк РФ продолжит оказывать поддержку национальной валюте ужесточением денежно-кредитной политики. Однако, несмотря на наличие угроз, к текущему времени рубль укрепил и держит свои позиции по отношению к иностранным валютам.

Тем не менее, негативно повлиять на курс российской валюты может расширение санкционной премии из-за рестрикций по операциям с госдолгом России для граждан США. Об этом рассказала аналитик Анна Зайцева.