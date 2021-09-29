Астрологи рассказали о влиянии знаков зодиака родителей на судьбу ребенка

Москва, 29 сентября. Астрологи предупредили, что родительские знаки зодиака играют не меньшую роль в формировании личности и судьбе ребенка, чем его собственный зодиакальный знак.

Знаки земли (Телец, Дева, Козерог) и огня (Овен, Лев, Стрелец) сочетаются не лучшим образом, но могут создать крепкий брак, отмечают специалисты. Дети в такой семье рождаются со стремлением к свободе и лидерскими качествами.

Союз воздуха (Близнецы, Весы, Водолей) и воды (Рак, Скорпион, Рыбы) сказывается на характере ребенка положительно. Дети таких пар имеют яркие личности. Объединившись, воздух (Близнецы, Весы, Водолей) и огонь (Овен, Лев, Стрелец) создают благоприятную энергию для рождения детей. Также благоприятный союз имеют вода и земля. В таких семьях дети будут обладать гибким умом и сильной интуицией.

Носители знаков воды и огня могут воспитать нерешительного ребенка с большим творческим потенциалом, сообщает со ссылкой на астрологов EAOMedia. В семье представителей знаков воздуха и земли могут родиться ленивые, но умные и коммуникабельные дети.

Если оба родителя имеют огненные знаки, их дети могут быть невероятно уверены в себе. Представители земных стихий, как правило, растят детей с тихим характером, которым нравится спокойствие и домашний уют. Вода «порождает» творческих, но склонных к ревности личностей, а дети представителей воздушной стихии общительны и плохо переносят одиночество, заключают астрологи.

Ранее астрологи назвали пять знаков зодиака, которым, по их мнению, звезды не дают стать худыми. В список попали Рыбы, Близнецы, Раки, Львы и Козероги.