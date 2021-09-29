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МИД указал на дискриминацию в ограничениях для России на сессии ПАСЕ
Политика
МИД указал на дискриминацию в ограничениях для России на сессии ПАСЕ
twitter.com  /  @MID_RF

Москва, 29 сентября. МИД России назвал дискриминационными ограничения на въезд и пребывание российской делегации на сессии ПАСЕ из-за вакцины «Спутник V», которую не признают в ЕС.

Ведомство, комментируя сложившуюся ситуацию, указало, что всегда с пониманием относилось к санитарным ограничениям, которые отдельные государства вынуждены вводить для борьбы с коронавирусом.

«Вместе с тем действующий во Франции режим въезда и пребывания российских официальных делегаций нельзя охарактеризовать иначе как дискриминационный», — заявили РИА Новости в МИД России.

Там подтвердили причину ограничений для российских делегатов. Это связано с тем, что политики привиты отечественной вакциной, а не европейской или американской.

Российской делегации ограничили на сессии ПАСЕ свободное перемещение по Страсбургу из-за того, что ЕС не признает вакцинацию «Спутником V». Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что в созданных условиях делегация России в Страсбург не поедет, будет следить за работой дистанционно.

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