В Сети появился трейлер фильма «Тем больнее падать»

Лос-Анджелес, 29 сентября. Стриминговый сервис Netflix на своем канале представил трейлер вестерна «Тем больнее падать» с Идрисом Эльбой в одной из главных ролей.

В центре сюжета бывший раб Нэйт Лав, ставший ковбоем (его на экранах воплотил Джонатан Мэйджерс, известный по сериалу «Локи»). Его персонаж узнает, что человек (Идрис Эльба), 20 лет назад убивший его отца, вышел на свободу. Он решает снова собрать банду и отыскать злодея ради мести.

Режиссером и сценаристом киноленты выступает Джеймс Сэмюэл. В съемках киноленты также приняли участие Зази Битц (известна по фильму «Джокер»), Реджина Кинг (сериал «Теория большого взрыва»), Лакит Стэнфилд (фильм «Достать ножи»), Эди Гатеги («Сумерки», «Доктор Хаус») и т. д.

Ожидается, что кинолента «Тем больнее падать» будет представлена в кинотеатрах уже 6 октября. В онлайн-сервисах она появится 3 ноября.

Ранее стало известно, что киностудия Sony Pictures поделилась фрагментом фильма «Веном-2», где герой Вуди Харрельсона впервые превращается в Карнажа. Ролик появился в Сети накануне премьеры картины.