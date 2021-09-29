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Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили премьеру фильма о Джеймсе Бонде
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили премьеру фильма о Джеймсе Бонде
Prt Scr instagram.com  /  @kensingtonroyal

Лондон, 29 сентября. Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили премьеру фильма об агенте Джеймсе Бонде «Не время умирать». На красной дорожке они появились вместе с актером Дэниелом Крейгом.

Кинопоказ новой картины прошел в концертном зале Альберт-холл в Лондоне. Герцог и герцогиня Кембриджские поразили публику своими нарядами.

Кейт вышла на дорожку в золотом платье с накидкой на плечах и элегантной прической. Уильям надел классический черный костюм и галстук-бабочку.

Королевская пара встретилась с главной звездой франшизы об агенте 007 Дэниелом Крейгом, а также другими участниками «Бондианы». Кейт и Уильяма представили сценаристам киноленты: Фиби Уоллер-Бридж, Нилу Первису и Роберту Уэйду. Также они познакомились с певицей Билли Айлиш и ее братом Финнеасом О"Коннеллом, который стал соавтором саундтрека к фильму «Не время умирать».

Ранее стало известно, что герцогиня Меган Маркл и принц Гарри рассчитывают устроить традиционные крестины своей младшей дочери в Великобритании. Однако принц Уильям скептически отнесся к этой идее.

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Принц Уильям Кейт Миддлтон кино джеймс бонд не время умирать
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