Политолог Стариков обсудил грядущую встречу Путина и Эрдогана

Москва, 29 сентября. Турция ведет себя недружественно по отношению к России, а потому Москве с ней нужно вести себя более жестко. Об этом заявил российский политолог Николай Стариков.

В среду, 29 сентября, президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут встречу. В интервью для «Украина.ру» эксперт отметил, что вопрос Сирии, скорее всего, обсуждаться не будет, но напомнил заявление Анкары о непризнании Крыма российской территорией.

«Кто за язык тянул? Ну зачем? Можно же было какие-то более дружественные, расплывчатые фразы. Ну, в конце концов, промолчать. Можно было? Можно. Сказали. Ответ не заставил себя долго ждать», — отметил Стариков.

Он вспомнил о недавних новостях, что в турецких фруктах и овощах нашли «бурую гниль и коричневую морщинистость». Вероятно, одним из вопросов на саммите будет прекращение импорта этих товаров в РФ.

«Эрдоган понимает только язык, скажем, определенную тональность. Поэтому, думаю, что турецкое направление в российской туристической отрасли должно быть закрыто», — заявил политолог.

Ранее турецкое издание Milliyet опубликовало материал, в котором говорится, что переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и турецким лидером Реджепом Эрдоганом в Сочи могут завершиться неожиданным «сюрпризом».