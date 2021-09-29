Политолог Стариков обсудил газовый контракт Венгрии и России

Москва, 29 сентября. Подписанный Венгрией и «Газпромом» контракт на поставку сжиженного газа — это экономическое решение для Будапешта. Об этом заявил российский политолог Николай Стариков.

В интервью для издания «Украина.ру» эксперт отметил, что этот шаг для Москвы и Киева является политическим. При этом, пока Запад пытался остановить «Северный поток — 2», который якобы угрожал Украине, «Турецкий поток» был спокойно достроен, введен в эксплуатацию, но об этом никто не говорил.

«Смысл строительства очень дорогих, это огромное количество денег потрачено, и на «Турецкий поток», и на «Северный поток — 1», и на «Северный поток — 2» — это ликвидация монополии Украины на транспортировку российского газа в Европу. Если Украина вела бы себя нормально, дружила с Россией, не занималась бы русофобией, не предоставляла свою территорию в качестве плацдарма для потенциальной российско-украинской войны, и вообще для антироссийской деятельности, ну зачем было бы тратить огромные деньги на строительство трубопроводов?» — подчеркнул Стариков.

Он добавил, что Украина занималась шантажом. Теперь ее лишили этой возможности.

Ранее специалист в сфере энергетики Дмитрий Марунич заявил, что возникший в ЕС дефицит газа Украине невыгоден, поскольку она привязана к ценам на европейских биржах.