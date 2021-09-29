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Политолог Стариков объяснил, насколько России нужна зеленая энергетика
Политика
Политолог Стариков объяснил, насколько России нужна зеленая энергетика
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 29 сентября. России не стоит развивать зеленую энергетику, поскольку этот шаг может негативно отразиться на нефтегазовой промышленности. Об этом заявил политолог Николай Стариков.

В ходе интервью для «Украина.ру» эксперт отметил, что установка ветряных мельниц — это еще один способ повысить цену на энергоресурсы, но под красивой обложкой. Москве стоит высказываться так же как и остальному миру, но не делать того, чего ждут США и ЕС.

««Газпром», видя, что цена на газ растет, естественно, радуется этому. Россия, видя, что в мировой энергетике пытаются сократить долю того, что является для нас ключевым — нефтегазовый сектор, может занимать политику: первое — отрицание. Говорить: «Вы все дураки, все неправильно, надо сжигать газ». Будешь выглядеть очень плохо в информационной сфере, потому что все мировые СМИ будут кричать, что ты загрязняешь мировой океан, мировой воздух, и виноват в этом только ты», — рассказал Стариков.

Он добавил, что России стоит говорить примерно то же, что и остальной мир, но не идти у них на поводу. Игры в зеленую энергетику угробят нефтегазовую отрасль.

Ранее Николай Стариков заявил, что в росте цены на газ в Европе есть заинтересованные стороны, но это не «Газпром».

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Николай Стариков газ зеленая энергетика
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