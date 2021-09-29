Политолог Стариков объяснил, насколько России нужна зеленая энергетика

Москва, 29 сентября. России не стоит развивать зеленую энергетику, поскольку этот шаг может негативно отразиться на нефтегазовой промышленности. Об этом заявил политолог Николай Стариков.

В ходе интервью для «Украина.ру» эксперт отметил, что установка ветряных мельниц — это еще один способ повысить цену на энергоресурсы, но под красивой обложкой. Москве стоит высказываться так же как и остальному миру, но не делать того, чего ждут США и ЕС.

««Газпром», видя, что цена на газ растет, естественно, радуется этому. Россия, видя, что в мировой энергетике пытаются сократить долю того, что является для нас ключевым — нефтегазовый сектор, может занимать политику: первое — отрицание. Говорить: «Вы все дураки, все неправильно, надо сжигать газ». Будешь выглядеть очень плохо в информационной сфере, потому что все мировые СМИ будут кричать, что ты загрязняешь мировой океан, мировой воздух, и виноват в этом только ты», — рассказал Стариков.

Он добавил, что России стоит говорить примерно то же, что и остальной мир, но не идти у них на поводу. Игры в зеленую энергетику угробят нефтегазовую отрасль.

Ранее Николай Стариков заявил, что в росте цены на газ в Европе есть заинтересованные стороны, но это не «Газпром».