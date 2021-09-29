Близнецы возглавили рейтинг самых опасных знаков зодиака по версии Times of India

Москва, 29 сентября. Астрологи Times of India считают, что степень гнева зависит от знака зодиака. Самыми опасными, по их мнению, являются Близнецы.

У каждого человека есть черты характера, которые открывают перед всеми самые темные секреты. В итоге можно оказаться в неприятной ситуации. При объединении гнева, чувства вины и манипуляции получается «ядреная» смесь, и некоторые люди становятся опасными. По мнению астрологов, во многом уровень гнева зависит от знака зодиака.

Лидером в рейтинге самых опасных знаков зодиака являются Близнецы. Представители этого знака весьма общительны, но они — манипуляторы. За счет умения хорошо общаться они с легкостью могут вычислить слабые стороны собеседника. Поэтому в случае чего могут, воспользовавшись этой информацией и нанести неожиданный удар.

В тройку лидеров попали Скорпион и Водолей. Первые никогда не прощают тех, кто причинил им боль. Эти представители знака обязательно будут разрабатывать план мести. К тому же Скорпионы склонны к манипуляциям. Что касается Водолеев, то они не способны контролировать эмоции. Если человек их предал, то они без труда уничтожат его.

В топ-5 также оказались Рыбы и Овны. Представители водной стихии очень чувствительны и порой зацикливаются на человеке до такой степени, что это превращается в навязчивую идею. Овны в свою очередь видят только свои амбиции и жаждут власти. Поэтому они могут оказаться безжалостными, если увидят препятствия на пути к цели.

Близнецы и Рыбы оказались в списке тех, у кого есть сложности при похудении. Астрологи выбрали еще три знака, которые испытывают подобные проблемы.