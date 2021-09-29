Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 сентября 09:31
09:28
Экономика
«Яндекс» сменил название банка «Акрополь»
09:26
Общество
Старт корабля с Пересильд и Шипенко для съемок фильма в космосе покажут в прямом эфире
09:24
Происшествия
Случайные прохожие остановили жестокое избиение женщины на улице в Новосибирске
09:24
Общество
Власти Швеции заявили о снятии ограничений по COVID-19 с 29 сентября
09:21
Армия
Крейсер «Варяг» и подлодка «Омск» провели учебные стрельбы у побережья Камчатки
09:18
Происшествия
Житель Владимирской области ответит в суде за ложный донос из-за нежелания гасить долги
09:16
Армия
Расчеты комплексов ПВО отработали уничтожение воздушных целей на учениях под Астраханью
09:12
Общество
Гидрометцентр пообещал москвичам теплую и облачную погоду 29 сентября
09:09
Происшествия
Силовики пришли с обысками в московский офис Group‑IB
09:08
Происшествия
Обвиненных в колдовстве восемь жительниц ДРК заживо сожгли на костре
Все новости

Близнецы возглавили рейтинг самых опасных знаков зодиака по версии Times of India

  /   Обновлено: 29 сентября 2021 08:34
Общество
Близнецы возглавили рейтинг самых опасных знаков зодиака по версии Times of India
pixabay.com  /  CC0 Public Domain

Москва, 29 сентября. Астрологи Times of India считают, что степень гнева зависит от знака зодиака. Самыми опасными, по их мнению, являются Близнецы.

У каждого человека есть черты характера, которые открывают перед всеми самые темные секреты. В итоге можно оказаться в неприятной ситуации. При объединении гнева, чувства вины и манипуляции получается «ядреная» смесь, и некоторые люди становятся опасными. По мнению астрологов, во многом уровень гнева зависит от знака зодиака.

Лидером в рейтинге самых опасных знаков зодиака являются Близнецы. Представители этого знака весьма общительны, но они — манипуляторы. За счет умения хорошо общаться они с легкостью могут вычислить слабые стороны собеседника. Поэтому в случае чего могут, воспользовавшись этой информацией и нанести неожиданный удар.

В тройку лидеров попали Скорпион и Водолей. Первые никогда не прощают тех, кто причинил им боль. Эти представители знака обязательно будут разрабатывать план мести. К тому же Скорпионы склонны к манипуляциям. Что касается Водолеев, то они не способны контролировать эмоции. Если человек их предал, то они без труда уничтожат его.

В топ-5 также оказались Рыбы и Овны. Представители водной стихии очень чувствительны и порой зацикливаются на человеке до такой степени, что это превращается в навязчивую идею. Овны в свою очередь видят только свои амбиции и жаждут власти. Поэтому они могут оказаться безжалостными, если увидят препятствия на пути к цели.

Близнецы и Рыбы оказались в списке тех, у кого есть сложности при похудении. Астрологи выбрали еще три знака, которые испытывают подобные проблемы.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Близнецы возглавили рейтинг самых опасных знаков зодиака по версии Times of India
близнецы гнев знак зодиака
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru