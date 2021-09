Украина в Twitter с помощью мема потребовала от России «убраться из Крыма»

Киев, 29 сентября. Украина в своем официальном Twitter-аккаунте открыто потребовала от России «убраться из Крыма».

Официальная страница о России Russia выложила пост с видами полуострова. В нем российская сторона восхитилась видами природы на Крымском полуострове.

Украинский аккаунт, созданный администрацией президента Петра Порошенко в 2016 году, прокомментировал пост. Он отметила, что рекламировать «украинские регионы» — это мило.

«Лучше бы вы убрались оттуда», — говорится в твите.

Пост был опубликован с мемом Think about it («Подумай над этим») с собственным текстом. На нем изображен хитрый афроамериканец.

Ранее сообщалось, что украинские историки испугались говорить о трагедии в Бабьем Яру. Научное сообщество и власти страны не хотят признавать фактов массовых расстрелов местными коллаборационистами.