Шеф-повар Гордон Рамзи угощал принцессу Диану террином и морским окунем

Лондон, 29 сентября. Принцесса Уэльская Диана однажды посетила ресторан знаменитого британского шеф-повара Гордона Рамзи. Об этом он рассказал в эфире нового шоу «Gordon, Gino and Fred Go Greek!».

Один из его соведущих, шеф-повар Джино Д"Акампо, задал вопрос, какое блюдо тот считает лучшим на сегодняшний день. Гордон Рамзи без раздумий ответил, что угощал им Диану в одном из своих заведений. Об этом сообщает онлайн-издание The Independent.

Леди Уэльская в 90-е годы посетила ресторан Рамзи. Шеф-повар угостил ее тогда террином из лука-порея на закуску и морским окунем в качестве основного блюда. По словам Рамзи, это лучшее, что он когда-либо готовил в своей жизни. Он также описал трагично погибшую в августе 1997 года принцессу как очень красивую женщину. По его словам, она была одним из самых любезных членов королевской семьи.

Ранее несколько французских шеф-поваров, сыроваров и пиццайоло решили приготовить пиццу с тысячей разных сортов сыра, собранных со всей Франции. Несмотря на то, что ими был установлен мировой рекорд, до конца задумка не была выполнена, поскольку было использовано только 834 вида.