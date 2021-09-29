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Трамп призвал Конгресс расследовать провальный вывод войск США из Афганистана
Политика
Трамп призвал Конгресс расследовать провальный вывод войск США из Афганистана
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 29 сентября. Экс-президент США Дональд Трамп призвал американских законодателей расследовать операцию по выводу войск США из Афганистана.

Трамп считает, что американский Конгресс должен создать специальный комитет по расследованию вывода войск из Афганистана. Он призвал разобраться, почему при операции погибло столько военных и почему в распоряжении «Талибана»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ) осталось столько оружия и оборудования. Об этом говорится в распространенном письме Трампа.

«Нет никаких сомнений в том, что по этому поводу необходимо провести расследование», — заявил бывший президент США.

Ранее Трамп озвучил возможную причину отказа от участия в президентских выборах. Дональд Трамп дал интервью одной из американских радиостанций. Ведущий поинтересовался у него, что может удержать бывшего лидера Соединенных Штатов от предстоящих выборов в 2024 году. По словам политика, это может произойти из-за звонка врача или болезни.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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