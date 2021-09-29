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Travel Daily News: Россия заняла второе место по просмотрам туристических мест в TikTok
Общество
Travel Daily News: Россия заняла второе место по просмотрам туристических мест в TikTok
pixabay.com

Москва, 29 сентября. Приложение TikTok стало популярным для обмена туристическими достопримечательностями и планированию будущих путешествий.

Отмечается, что в приложении существует уже более 49 миллиардов видео с хештегом #travel. Первое место по популярности заняла Япония. Аналитики выяснили, что видео с рекомендациями по планированию путешествий в эту страну, а также с различными достопримечательностями, набрали 461 миллион просмотров. Об этом информирует портал Travel Daily News.

Видео про Россию заняло второе место. Пользователи соцсети ищут информацию о самых красивых туристических местах. Третье место по просмотрам заняла Мексика. В список самых популярных видео про страны вошли Китай, Вьетнам и Таиланд.

Пользователи Сети продолжают обсуждать, как в Санкт-Петербурге отпраздновали Международный день туризма, который прошел 27 сентября. Множество ярких мероприятий прошло на реках и каналах города.

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туризм аналитик tiktok
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