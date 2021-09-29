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Михалков обвинил «Оскар» в политизированности

  /   Обновлено: 29 сентября 2021 08:40
Общество
Михалков обвинил «Оскар» в политизированности
Федеральное агентство новостей  /  Екатерина Чалова

Ташкент, 29 сентября. Премия американской киноакадемии «Оскар» стала политизирована, поэтому у российских картин нет шансов на победу, заявил режиссер Никита Михалков.

Автор фильмов «Сибирский цирюльник» и «12» прилетел в Ташкент, где проходит международный кинофестиваль «Жемчужина Шелкового пути». Смотр проходит с 28 сентября по 3 октября. Михалков стал специальным гостем фестиваля.

Журналисты поинтересовались у режиссера, какие российские фильмы могли бы претендовать на премию «Оскар» в этом году. Михалков заявил, что никакие, и обвинил премию в политизированности.

«Потому что «Оскар» уже стал никаким», — сказал 75-летний режиссер в комментарии РИА Новости.

Никита Михалкова является одним из немногих среди российских и советских режиссеров, которые удостоились «Оскара». Награду он получил в 1995 году за фильм «Утомленные солнцем». Картина была представлена в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Никита Михалков ранее выступил с критикой современных артистов. Он считает, что преодоление внутренних барьеров, которого пытается достичь молодое поколение, вряд ли можно назвать признаком профессионализма.

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