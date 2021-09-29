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Секретарь Совбеза Патрушев заявил о сотнях кибератак на ДЭГ во время выборов
Общество
Секретарь Совбеза Патрушев заявил о сотнях кибератак на ДЭГ во время выборов
ПолитЭксперт

Москва, 29 сентября. Более 900 кибератак было зафиксировано во время выборов в Госдуму. Они были нацелены на нарушение работы электронного голосования.

Всего за три дня голосования было совершено более 900 кибератак на систему дистанционного электронного голосования, направленных на внедрение вредоносного ПО. Об этом рассказал секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

«Ряд таких атак носил провокационный характер с использованием подмены адреса источника атаки», — сказал он.

Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила о беспрецедентных кибератаках на сайт в ходе голосования на выборах в Госдуму. По ее словам, ЦИК никогда раньше не сталкивался с такими мощными кибератаками, как во время текущих выборов. Памфилова назвала происходящее «катастрофой». Мощные кибератаки осуществляются в том числе из США (50%), Германии (25%), России (10%) и Китая (5%).

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выборы кибератаки голосование
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