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2ГИС: интерес жителей России к кинотеатрам увеличился в сентябре на 40%
Общество
2ГИС: интерес жителей России к кинотеатрам увеличился в сентябре на 40%
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, 29 сентября. Жители России в больших городах стали на 40% чаще искать кинотеатры на картах, если сравнивать с августом. Причиной этого являются премьеры громких фильмов в текущем месяце.

Соответствующей информацией с РИА Новости поделились в геосервисе 2ГИС. В сообщении сказано, что люди благодаря картам выбирают лучший кинотеатр по отзывам зрителей и времени пути. У пользователей также есть возможность приобрести билет и составить оптимальный маршрут, который будет учитывая пробки.

Больше всего интерес к кинотеатрам увеличился в Москве. Жители столицы начали искать кинотеатры почти в 1,6 раза чаще. Количество запросов о них выросло на 45% в Санкт-Петербурге и Уфе. Наименьший показатель среди городов-миллионников зафиксировали в Нижнем Новгороде (19%) и Новосибирске (11%).

Сервис отметил, что во времена до коронавируса сентябрь не был столь интересным месяцем для интереса к кинотеатрам. В 2019 году в августе их искали чаще, чем в первом месяце осени.

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