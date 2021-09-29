Терапевт Водовозов перечислил симптомы постковидного синдрома

Москва, 29 сентября. Симптомами постковидного синдрома могут быть слабость, головные боли и ухудшение памяти.

Все эти симптомы могут появляться у людей, которые переболели COVID-19. С такими проявлениями постковидного синдрома сталкиваются многие пациенты, даже те, кто перенес болезнь в легкой форме. Об этом рассказал врач-терапевт высшей категории, член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов в эфире радио Sputnik.

«В основном он течет не очень долго, около четырех недель, но у ощутимого числа переболевших, как минимум у трети, все симптомы сохраняются от двенадцати недель и дольше», — сказал эксперт.

Однако постковидный синдром может обострить хронические заболевания, а также способствовать появлению новых патологий. По словам Водовозова, вакцинация от коронавируса может сократить длительность постковидного синдрома.

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