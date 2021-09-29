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Терапевт Водовозов перечислил симптомы постковидного синдрома
Общество
Терапевт Водовозов перечислил симптомы постковидного синдрома
pixabay.com

Москва, 29 сентября. Симптомами постковидного синдрома могут быть слабость, головные боли и ухудшение памяти.

Все эти симптомы могут появляться у людей, которые переболели COVID-19. С такими проявлениями постковидного синдрома сталкиваются многие пациенты, даже те, кто перенес болезнь в легкой форме. Об этом рассказал врач-терапевт высшей категории, член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов в эфире радио Sputnik.

«В основном он течет не очень долго, около четырех недель, но у ощутимого числа переболевших, как минимум у трети, все симптомы сохраняются от двенадцати недель и дольше», — сказал эксперт.

Однако постковидный синдром может обострить хронические заболевания, а также способствовать появлению новых патологий. По словам Водовозова, вакцинация от коронавируса может сократить длительность постковидного синдрома.

Ранее врач-терапевт Алексей Хухрев напомнил о важности соблюдения масочного режима. Хухрев назвал маски хорошим барьерным средством, передает RT.

Коронавирусная инфекция оказывает негативное влияние на нервную систему человека, вызывая повреждения нервных волокон, считают ученые из США. Они утверждают, что коронавирус способен проникать в локтевой и седалищный нервы, а также в плечевое нервное сплетение.

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вакцинация коронавирус постковидный синдром
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