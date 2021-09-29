Больше трети россиян пожаловались на холод на работе

Москва, 29 сентября. Порядка 34% россиян мерзнут на работе этой осенью из-за раннего прихода холода.

Каждый третий работающий россиянин страдает от холода на работе. Около 23% респондентов заявили, что у них на работе нет отопления, а еще 19% отметили, что тепло дали, но это не помогло. Об этом говорится в исследовании сервиса «Зарплата.ру», передает РИА Новости.

«В большинстве российских регионов холодная осенняя погода наступила на месяц раньше обычного, и коммунальные службы не успели вовремя дать тепло в здания», — заявили эксперты.

Больше всего этой осенью замерзают работники магазинов, складов, сферы услуг и общепита. Около 28% опрошенных борются с холодом горячим чаем или кофе, еще 20% теплой одеждой, а 15% включают горячий воздух в кондиционере. При этом шесть процентов признались, что приносят на работу коньяк.

Ранее, 17 сентября, отопление включили во всех петербургских домах. Также по состоянию на 16 сентября тепло дали в 90% жилых домах, передает RT.

Главный врач медкомпании «Инвитро-Москва» Сергей Хомяков предупредил о проблемах со здоровьем при включении отопления. С началом отопительного сезона относительная влажность воздуха в квартирах резко падает, что может вызвать ухудшение самочувствия.