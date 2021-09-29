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Бывший депутат Рады Мураев предрек Украине тяжелую зиму без российского газа
Политика
Бывший депутат Рады Мураев предрек Украине тяжелую зиму без российского газа
facebook.com  /  Евгений Мураев

Киев, 29 сентября. Украина может не пережить грядущую зиму без российского газа. Такое мнение выразил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.

По его словам, украинским гражданам придется очень нелегко после наступления зимних холодов. Причиной тому является отсутствие прямого контакта Киева с Москвой. По мнению Мураева, властям необходимо пойти на прямые переговоры, об этом передает РИА Новости.

«Давайте не обманывать друг друга — мы можем взять его только у «Газпрома». Для этого нужно вести прямые переговоры. А как? Мы не можем, у нас война. А войну мы тоже решить не можем, потому что по Крыму говорить не хотят», — сообщил Мураев в эфире телеканала «НАШ».

Бывший депутат подчеркнул, что из-за решений киевского руководства страна вынуждена перекупать российский газ у Словакии, но по куда более высокой цене. Так, если Белоруссия платит 135 долларов, то Украина отдает больше тысячи. От подобного популизма выигрывают все, кроме украинских граждан, заключил Мураев.

Между тем Украина и Венгрия фактически начали «газовую войну». Причиной стало то, что киевские власти увидели в новом газовом контракте между Будапештом и Москвой очередную «зраду». Ситуацию с газом в Венгрии прокомментировал директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. По его словам, примеру Венгрии могут последовать и другие европейские государства, передает RT.

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украина газ верховная рада мураев
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