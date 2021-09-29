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Пропавший солдат-срочник на Урале мог заблудиться в лесу

  /   Обновлено: 29 сентября 2021 08:40
Происшествия
Пропавший солдат-срочник на Урале мог заблудиться в лесу
mil.ru  /  Министерство обороны РФ

Екатеринбург, 29 сентября. Причиной гибели 20-летнего солдата-срочника могло стать то, что он заблудился в лесу и решил перелезть через ЛЭП.

Срочник Екатеринбургского гарнизона из Тюменской области был найден мертвым на линии электропередач в лесу. Судя по всему, он оказался в лесу, но заблудился и не мог понять, как вернуться обратно в часть. Тогда он решил перебраться через опору линии электропередачи. Об этом заявили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

Солдат-срочник пропал во время военных учений. У него с собой было оружие без боеприпасов. Тело молодого человека было найдено в 300 метрах от ЛЭП. По предварительным данным, его ударило током.

Ранее следователи в Чите опознали личность мужчины, тело которого нашли в одной из квартир. Им оказался солдат-срочник, пропавший в середине 2000-ых. По данным следствия, военнослужащий самовольно покинул территорию танкодрома в поселке Песчанка и после этого перестал выходить на связь. Мужчину так и не удалось обнаружить.

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урал лэп срочник
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