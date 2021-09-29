Россия запустит к МКС два корабля «Союз» и три «Прогресса»

Москва, 29 сентября. Два пилотируемых корабля «Союз» и три грузовых «Прогресса» полетят к МКС в 2022 году. Такие данные стали известны из программы полетов на следующий год.

Космонавты Денис Матвеев, Сергей Корсаков и Олег Артемьев будут пилотировать один из «Союзов», на орбиту они отправятся 18 марта 2022 года. Второй корабль «Союз» полетит к станции 21 сентября следующего года, сообщает РИА Новости.

Пуски грузовых кораблей «Прогресс» запланированы на февраль, июнь и октябрь 2021 года. В этом году состоялись старты уже двух «Союзов» и одного «Прогресса». До конца года планируется произвести еще три запуска к МКС.

Накануне стало известно, что пилотируемый корабль «Союз МС-18», названый в честь первого космонавта Юрия Гагарина, вылетел на орбиту и впервые пристыковался к новому российскому лабораторному модулю МКС «Наука».