Блинкен обвинил Москву в блокировке совещания ОБСЕ по правам человека

Вашингтон, 29 сентября. Американский госсекретарь Энтони Блинкен обвинил Москву в том, что она якобы сорвала проведение Ежегодного совещания ОБСЕ по вопросам человеческого измерения.

Совещание ОБСЕ было намечено на 27 сентября. Блинкен выразил сожаление о том, что Россия якобы заблокировала эту встречу.

«К сожалению, совещание ОБСЕ по человеческому измерению в 2021 году не состоялось из-за решения правительства России заблокировать эту встречу. Мы глубоко сожалеем в связи с этой попыткой российских властей заблокировать контроль над ухудшающимся положением в области прав человека», — сказал он.

По словам госсекретаря, США надеются, что ОБСЕ и ее участники смогут проводить свои встречи. При этом он заключил, что Вашингтон продолжит реагировать на нарушения человеческих прав в мире.

Ранее Блинкен после видеоконференции с главами МИД Израиля, Объединенных Арабских Эмиратов, Марокко и Бахрейна по случаю годовщины заключения Авраамского договора пообещал призвать больше арабских государств нормализовать отношения с Тель-Авивом. Блинкен приветствовал дипломатические и экономические выгоды, которые стали доступны еврейскому и арабским государствам после подписания этого соглашения.