РКН обратился к Google с требованием разблокировать немецкие каналы RT на YouTube

Москва, 29 сентября. Роскомнадзор потребовал в кратчайшие сроки снять все ограничения с немецких каналов «RT DE» и «Der Fehlende Part» на YouTube.

РКН назвал недопустимыми действия видеохостинга и расценил его действия как акт цензуры. Об этом говорится в письме, адресованном Google, передает RT.

«Указанные действия видеохостинга YouTube в отношении вышеупомянутых каналов нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней. Рассматриваем данные действия администрации YouTube как акт цензуры и считаем недопустимыми какие-либо ограничения в доступе к каналам», — сказано в сообщении.

Ранее главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян раскритиковала удаление двух немецких каналов RT на YouTube. По словам журналистки, это является медийной войной Германии против России. Симоньян рассказала, что канал RT DE занимал четвертое место по влиятельности среди немецкоязычных СМИ, ему уступили даже Deutsche Welle и «другие немецкие гиганты».