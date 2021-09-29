МИД сообщил о помощи проектам Навального от сотрудников посольства ФРГ

Москва, 29 сентября. В Германии не отрицают, что связанным с Алексеем Навальным структурам перечисляли деньги российские сотрудники их посольства в Москве, сообщил сотрудник МИД РФ Олег Тяпкин.

Представитель министерства Мария Захарова ранее заявляла, что проекты Навального получали от сотрудников иностранных посольств в России финансовую поддержку. Ссылаясь на портал «Комитет защиты национальных интересов», она отмечала, что посольства нанимали россиян на работу и платили им, а граждане переводили средства структурам Навального. Больше всего таких переводов шло через сотрудников дипмиссий США и ФРГ.

Директор третьего европейского департамента МИД России Олег Тяпкин сообщил РИА Новости, что данный вопрос поднимался и комментировался по официальным каналам. В Германии не оспаривают факт перечисления денег сотрудниками дипмиссии структурам, связанным с Навальным. Но не соглашаются с тем, что те выполняли указания «сверху».

«Берлин выразил недовольство в связи с обнародованием персональных данных упомянутых лиц», — рассказал Тяпкин, отметив, что за действия СМИ и гражданских активистов МИД России не отвечает.

Ранее коллега Алексея Навального Леонид Волков появился в базе розыска МВД. Он стал фигурантами дела о создании экстремистского сообщества.