Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 сентября 07:57
07:54
Технологии
Россия запустит к МКС два корабля «Союз» и три «Прогресса»
07:52
Общество
Август может стать оптимальным месяцем для вакцинации от коронавируса
07:51
Политика
Блинкен обвинил Москву в блокировке совещания ОБСЕ по правам человека
07:42
Общество
СК просит снова продлить арест экс-губернатору Хабаровского края Фургалу
07:24
Политика
РКН обратился к Google с требованием разблокировать немецкие каналы RT на YouTube
07:17
Общество
Уголовное дело возбуждено в отношении экс-главы города в Новосибирской области
07:07
Общество
Мясников заявил об опасности приема нитроглицерина при инфаркте
06:52
Политика
МИД сообщил о помощи проектам Навального от сотрудников посольства ФРГ
06:39
Политика
Политолог Стариков объяснил, кто спровоцировал дефицит газа в ЕС
06:36
Политика
Политолог Стариков объяснил, как выборы в Германии отразятся на России и Украине
Все новости

МИД сообщил о помощи проектам Навального от сотрудников посольства ФРГ
Политика
МИД сообщил о помощи проектам Навального от сотрудников посольства ФРГ
wikipedia.org  /  Denghu / CC BY 3.0

Москва, 29 сентября. В Германии не отрицают, что связанным с Алексеем Навальным структурам перечисляли деньги российские сотрудники их посольства в Москве, сообщил сотрудник МИД РФ Олег Тяпкин.

Представитель министерства Мария Захарова ранее заявляла, что проекты Навального получали от сотрудников иностранных посольств в России финансовую поддержку. Ссылаясь на портал «Комитет защиты национальных интересов», она отмечала, что посольства нанимали россиян на работу и платили им, а граждане переводили средства структурам Навального. Больше всего таких переводов шло через сотрудников дипмиссий США и ФРГ.

Директор третьего европейского департамента МИД России Олег Тяпкин сообщил РИА Новости, что данный вопрос поднимался и комментировался по официальным каналам. В Германии не оспаривают факт перечисления денег сотрудниками дипмиссии структурам, связанным с Навальным. Но не соглашаются с тем, что те выполняли указания «сверху».

«Берлин выразил недовольство в связи с обнародованием персональных данных упомянутых лиц», — рассказал Тяпкин, отметив, что за действия СМИ и гражданских активистов МИД России не отвечает.

Ранее коллега Алексея Навального Леонид Волков появился в базе розыска МВД. Он стал фигурантами дела о создании экстремистского сообщества.

Вернуться назад

Все новости / Политика / МИД сообщил о помощи проектам Навального от сотрудников посольства ФРГ
мид рф навальный германия
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru