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Политолог Стариков объяснил, кто спровоцировал дефицит газа в ЕС
Федеральное агентство новостей

Москва, 29 сентября. В росте цены на газ в Европе есть заинтересованные стороны, но это не «Газпром». Об этом заявил российский политолог Николай Стариков,

В интервью для издания «Украина.ру» эксперт подчеркнул, что Россия соблюдает контракты по поставкам голубого топлива. Поэтому обвинения в ее сторону необоснованны.

«Почему кто-то решил, что он («Газпром» — Прим. ред.) должен поставлять больше, в ущерб себе? И почему никто другой не поставляет? При Ангеле Меркель были заключены контракты с американцами о строительстве терминалов СПГ для приема американских молекул свободы, сжиженного газа. Где этот сжиженный газ? Почему его сейчас нет в Европе?» — отметил Стариков.

Он добавил, что сейчас возникла ситуация, когда некто заинтересован в росте цены на газ в Европе и мире. Этот кто-то обвиняет во всем Россию, и ему не стоит верить, хотя «Газпром» и получит дополнительную выгоду.

«Мне кажется, что здесь ветер мировой экономики задул в паруса «Газпрома», но не «Газпром» дует в эти паруса. Кто-то заинтересован в том, чтобы росла цена на энергоносители, с этим росла стоимость производства товаров, чтобы все становилось дороже, становилось менее доступным», — резюмировал политолог.

Ранее гендиректор компании «Газпром недра» Всеволод Черепанов заявил, что организация ожидает прироста запасов голубого топлива в 2021 году.

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Все новости / Политика / Политолог Стариков объяснил, кто спровоцировал дефицит газа в ЕС
Газпром газ европа сп-2 Северный поток — 2
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