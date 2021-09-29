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Политолог Стариков объяснил, как выборы в Германии отразятся на России и Украине
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Политолог Стариков объяснил, как выборы в Германии отразятся на России и Украине
Политика
Политолог Стариков объяснил, как выборы в Германии отразятся на России и Украине
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 29 сентября. Политика ФРГ в отношении России и Украины после парламентских выборов не изменится. Об этом заявил российский политолог Николай Стариков.

В интервью для издания «Украина.ру» он подчеркнул, что партия СДПГ победила с минимальным отрывом. Благодаря этому, скорее всего, канцлером Германии станет Олаф Шольц.

«Это говорит нам о том, что левые взгляды даже в Германии выдвигаются на первое место, как и везде в мире. Что касается политики Германии, то я думаю, что ничего в этом смысле не изменится. Американское давление сохранится, независимости Германии это пока не грозит», — отметил Стариков.

Он добавил, что принципиально в ФРГ сейчас ничего не изменится и в отношении Украины. Она будет вести ту же проамериканскую политику, что только подтверждает большое количество голосов за «Зеленых», которые заняли третье место по итогам выборов.

Ранее журналист-международник Александр Рар заявил, что немецкие избиратели ориентируются на личности, а не на партии, что позволило социал-демократам победить на парламентских выборах в Германии.

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Все новости / Политика / Политолог Стариков объяснил, как выборы в Германии отразятся на России и Украине
Николай Стариков украина выборы германия
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