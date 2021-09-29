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Экономист Марунич объяснил, выгоден ли Украине дефицит газа в Европе
Политика
Экономист Марунич объяснил, выгоден ли Украине дефицит газа в Европе
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 29 сентября. Возникший в ЕС дефицит газа Украине невыгоден, поскольку она привязана к ценам на европейских биржах. Об этом заявил специалист в сфере энергетики Дмитрий Марунич.

Эксперты предположили, что нехватка голубого топлива в Европе и его высокая стоимость сыграют Киеву на руку. Однако сопредседатель «Фонда энергетических стратегий» считает иначе.

«Сейчас входящая цена очень высокая. Это приводит к резкому росту цен на внутренней украинской бирже, и к цене для украинских потребителей, прежде всего, промышленной», — отметил Марунич.

Он добавил, что стоимость газа на Украине превысила отметку в 1000 долларов за кубометр еще раньше. Есть еще и транспортные издержки.

«Поэтому это невыгодно Украине. Украине была бы выгодна нормализация ситуации на европейских биржах и снижение цены», — подчеркнул эксперт.

По его мнению, этот период «турбулентности» может длиться долго. Скорее всего, ситуация изменится только после зимы.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что власти России не собираются использовать газ, чтобы оказывать давление на другие страны и, в частности, на Украину.

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