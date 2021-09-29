Экономист Марунич ответил на критику России из-за газового кризиса в Европе

Москва, 29 сентября. Компания «Газпром» соблюдает и даже перевыполняет контрактные обязательства, и в дефиците газа в ЕС ее вины нет. Об этом заявил специалист в сфере энергетики Дмитрий Марунич.

Он отметил в интервью для издания «Украина.ру», что в 2021 году российский поставщик газа и так достиг исторического максимума с точки зрения объемов. Мощности газопроводов РФ имеют свои ограничения, превышать которые нельзя.

«В принципе, все контрактные обязательства перед европейскими покупателями исполняются в полном объеме, даже перевыполняется, как показывает статистика», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что «Газпром» сам решает, по каким ниткам поставлять голубое топливо. То, что Европе не хватает газа — это не прихоть компании. Это трейдеры ЕС не накопили дополнительные объемы и не предусмотрели это в контракте. Россия не обязана перевыполнять оговоренные нормы.

Ранее политолог и экономист Александр Дудчак заявил, что попытки коллективного Запада спекулировать на газовом рынке и оттянуть запуск газопровода «Северный поток — 2» обернутся непоправимым ударом по Украине.