Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 сентября 07:57
07:54
Технологии
Россия запустит к МКС два корабля «Союз» и три «Прогресса»
07:52
Общество
Август может стать оптимальным месяцем для вакцинации от коронавируса
07:51
Политика
Блинкен обвинил Москву в блокировке совещания ОБСЕ по правам человека
07:42
Общество
СК просит снова продлить арест экс-губернатору Хабаровского края Фургалу
07:24
Политика
РКН обратился к Google с требованием разблокировать немецкие каналы RT на YouTube
07:17
Общество
Уголовное дело возбуждено в отношении экс-главы города в Новосибирской области
07:07
Общество
Мясников заявил об опасности приема нитроглицерина при инфаркте
06:52
Политика
МИД сообщил о помощи проектам Навального от сотрудников посольства ФРГ
06:39
Политика
Политолог Стариков объяснил, кто спровоцировал дефицит газа в ЕС
06:36
Политика
Политолог Стариков объяснил, как выборы в Германии отразятся на России и Украине
Все новости

Экономист Марунич ответил на критику России из-за газового кризиса в Европе
Политика
Экономист Марунич ответил на критику России из-за газового кризиса в Европе
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 29 сентября. Компания «Газпром» соблюдает и даже перевыполняет контрактные обязательства, и в дефиците газа в ЕС ее вины нет. Об этом заявил специалист в сфере энергетики Дмитрий Марунич.

Он отметил в интервью для издания «Украина.ру», что в 2021 году российский поставщик газа и так достиг исторического максимума с точки зрения объемов. Мощности газопроводов РФ имеют свои ограничения, превышать которые нельзя.

«В принципе, все контрактные обязательства перед европейскими покупателями исполняются в полном объеме, даже перевыполняется, как показывает статистика», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что «Газпром» сам решает, по каким ниткам поставлять голубое топливо. То, что Европе не хватает газа — это не прихоть компании. Это трейдеры ЕС не накопили дополнительные объемы и не предусмотрели это в контракте. Россия не обязана перевыполнять оговоренные нормы.

Ранее политолог и экономист Александр Дудчак заявил, что попытки коллективного Запада спекулировать на газовом рынке и оттянуть запуск газопровода «Северный поток — 2» обернутся непоправимым ударом по Украине.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Экономист Марунич ответил на критику России из-за газового кризиса в Европе
газ европа дмитрий марунич
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru