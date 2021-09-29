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Опрос Superjob: удаленка снизила число дискриминаций при трудоустройстве россиян

  /   Обновлено: 29 сентября 2021 06:24
Общество
Опрос Superjob: удаленка снизила число дискриминаций при трудоустройстве россиян
pexels.com  /  Burst

Москва, 29 сентября. Практически 40 процентов российских граждан сталкивались с разного рода дискриминацией при устройстве на работу. Соответствующие данные следуют из опроса сервиса Superjob.

Всего участие в нем приняли 1,6 тысячи респондентов. Так, россияне сообщили о дискриминации по возрасту, семейному статусу, а также наличию детей. Однако в целом число подобных случаев снизилось в сравнении со статистикой проводимого в 2018 году схожего опроса, говорится в исследовании сервиса, опубликованного ТАСС.

«В том, что на рынке труда существует дискриминация по возрасту, сегодня убеждены 65% россиян, однако сталкивалось с ней лично меньшее число респондентов (39%, примерно поровну мужчин и женщин)», — сообщили аналитики Superjob.

Причиной снижения процента дискриминации является вызванный пандемией COVID-19 переход на удаленную работу. В таких условиях куда важнее навыки и опыт специалиста, чем его пол, возраст и семейное положение, заключили авторы опроса.

Ранее исследование сервиса «Работа.ру» выявило разницу в зарплатных ожиданиях у мужчин и женщин. Выяснилось, что ожидания у первых оказались почти в два раза выше. При этом другой опрос сервиса определил, какие профессии россияне считают самыми высокооплачиваемыми. Так, по мнению респондентов, ей стала область IT, передает RT.

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работа опрос исследование дискриминация удаленка
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