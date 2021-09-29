Экономист Марунич объяснил, какие страны могут взять «газовый» пример с Венгрии

Москва, 29 сентября. Вслед за Венгрией контракт на поставку газа с «Газпромом» могут подписать и другие страны. Об этом заявил эксперт в сфере энергетики Дмитрий Марунич.

В интервью для издания «Украина.ру» экономист описал плачевную для Киева ситуацию в энергетической сфере. Он отметил, что потенциальными газовыми клиентами России в скором будущем могут быть страны из Центральной и Южной Европы.

«Это Словакия, совсем немного Польша, там мизерные объемы. До последнего времени даже Польша получала через Украину какие-то объемы. Австрия, Чехия... На Балканы уже практически все объемы не идут. Возможно, Италия через транзитные страны», — подчеркнул Марунич.

Он добавил, что после запуска «Северного потока — 2» Украина не сможет отправлять голубое топливо в Чехию. Для нее это будет более выгодно, чем использование ГТС Киева. Кроме того, районы добычи газа в РФ смещены на север, а потому южные маршруты поставок становятся менее экономически привлекательными.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказало, что Венгрия может стать началом конца транзита газа через Украину.