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Бархатный сезон на российских курортах завершится 3-5 октября

  /   Обновлено: 29 сентября 2021 06:00
Общество
Бархатный сезон на российских курортах завершится 3-5 октября
wikipedia.org  /  Narek75 / CC BY-SA 4.0

Краснодар, 29 сентября. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что бархатный сезон завершится на российских курортах 3-5 октября.

Температура ниже нормы на один-два градуса ожидается на юге европейской части России, сообщил Вильфанд в беседе с ТАСС. Это сказывается на температуре морской воды и приводит к ее постепенному охлаждению.

«Бархатный сезон максимум продлится до 3-5 октября», — заявил он.

Вильфанд отметил, что в Евпатории в ближайшие дни ожидаемая температура воды будет равна плюс 18 градусов, в Анапе, Феодосии и Геленджике — 19 градусов, в Алуште, Сочи и Туапсе — 20 градусов, в Ялте — плюс 21 градус.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра спрогнозировал «июльское» тепло на Дальнем Востоке до конца сентября. В некоторые дни температура воздуха составит до 24 градусов тепла.

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вильфанд бархатный сезон российские курорты
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