Бархатный сезон на российских курортах завершится 3-5 октября

Краснодар, 29 сентября. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что бархатный сезон завершится на российских курортах 3-5 октября.

Температура ниже нормы на один-два градуса ожидается на юге европейской части России, сообщил Вильфанд в беседе с ТАСС. Это сказывается на температуре морской воды и приводит к ее постепенному охлаждению.

«Бархатный сезон максимум продлится до 3-5 октября», — заявил он.

Вильфанд отметил, что в Евпатории в ближайшие дни ожидаемая температура воды будет равна плюс 18 градусов, в Анапе, Феодосии и Геленджике — 19 градусов, в Алуште, Сочи и Туапсе — 20 градусов, в Ялте — плюс 21 градус.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра спрогнозировал «июльское» тепло на Дальнем Востоке до конца сентября. В некоторые дни температура воздуха составит до 24 градусов тепла.