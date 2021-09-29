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Экономист Марунич описал потери Украины после контракта «Газпрома» и Венгрии
Политика
Экономист Марунич описал потери Украины после контракта «Газпрома» и Венгрии
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 29 сентября. Киев потеряет около 10-12% от общего объема транзита российского газа после заключения контракта Венгрии с "Газпромом". Об этом заявил эксперт в сфере энергетики Дмитрий Марунич.

В интервью для издания «Украина.ру» он отметил, что Венгрия — суверенное государство, которое имеет полное право решать вопросы поставок голубого топлива. Главное, чтобы она не нарушала европейское законодательство.

«Могли подписывать любые контракты и выбирать те маршруты поставки газа, которые доступны. В данном случае речь идет о поставках газа через трубопровод «Турецкий поток», а потом ГТС Турции, Болгарии и Сербии. Все совершенно логично, правильно. Это в интересах и венгерских покупателей», — заявил Марунич.

Он добавил, что договор предусматривает около половины объема российского газа. Остальное в ближайшие годы будет идти через Украину.

«Вот эти объемы, где-то 4,5 млрд, которых лишится украинская ГТС, по всей видимости, уже в ближайшее время — это примерно 10-12% транзита через Украину. В денежном выражении это где-то 150 млн долларов транзитной выручки», — резюмировал эксперт.

Ранее гендиректор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что новый контракт между РФ и Венгрией может привести к сокращению или полной остановке транзита голубого топлива через Украину.

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украина газ венгрия
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