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Определенные имена могут смягчить жесткий характер девочек-Скорпионов
Общество
Определенные имена могут смягчить жесткий характер девочек-Скорпионов
pixabay.com

Москва, 29 сентября. Дети, которые родятся на свет через месяц-полтора, станут маленькими Скорпионами. Астрологи всегда называли этот знак зодиака страстным, сильным духом, а иногда жестоким и хитрым.

В детстве Скорпионы бывают капризными, не выносят замечаний, готовы устраивать скандалы, чтобы добиться желаемого. Астрологи составили список имен, которые помогут обуздать данные звездами не очень хорошие черты характера и смягчить резкий нрав.

Одно из имен — Алла. Оно несет в себе светлый смысл, с иврита переводится как «богиня». Это имя способно уравновесить противоречивый характер Скорпионов. Имя Любовь может придать уверенности представительницам этого знака зодиака, а взрослые отличаются развитой интуицией.

Мила — это «милость», «благосклонность», как раз то, чего не достает Скорпионам. Девочки с этим именем достигают успеха в разных сферах деятельности. Имя Вера смягчит врожденную жестокость и бескомпромиссность, добавив Скорпионам доброжелательности и уравновешенности.

Ранее астрологи назвали знаки зодиака, которые не могут сохранять спокойствие в неприятных ситуациях, они обладают жестоким характером и не способны сдержать агрессию.

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астрология имя скорпион
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