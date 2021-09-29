Пользователи Facebook считают, что Россия не должна спасать ЕС от газового кризиса

Рим, 29 сентября. В Евросоюзе возник газовый кризис. Цена на голубое топливо впервые в истории превысила отметку в 1000 долларов. Полторы недели назад она была в полтора раза ниже.

Западные СМИ и политики считают, что в сложившейся ситуации виновата Россия. Однако итальянцы через соцсети выразили иное мнение. Об этом сообщает Regnum.

«Когда наши американские хозяева вводят санкции против России, мы сильно возмущаемся этим? Почему они так хотят заблокировать Nord Stream 2?» — возмущается Кармине Де Л.

Алессандро Дз. считает, что США специально устраивают эту ситуацию, чтобы убедить людей в том, что цена российского газа ни чуть не ниже американского. Однако из-за этого вынуждены расплачиваться европейцы.

«Со всеми санкциями, которые Европа наложила на Россию (только потому, что этого хотели США) и на строительство трубопровода. Всем стало бы лучше, если бы Европа преследовала свои интересы, а не дяди Сэма», — отметил Фабио Т.

Иларио Ф. подчеркнул, что «Газпром» никаким образом не шантажирует Европу. Если он не увеличивает поставки, то его просто устраивает текущая ситуация на рынке. ЕС всегда может воспользоваться и другими источниками голубого топлива. Например, месторождение есть в Египте.

«Мы продолжаем вводить санкции против России, бойкотируем их предприятия, захватываем счета за рубежом, финансируем украинских фашистов, предоставляем оружие всем ее врагам… И мы хотим, чтобы они дали нам скидку на газ, в противном случае заявляем о шантаже. Люди, которые живут на Уране», — не скрывает раздражения Джакомо Ф.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал газовый скандал, который учинила Украина.