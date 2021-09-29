Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 сентября 06:27
06:27
Политика
Экономист Марунич ответил на критику России из-за газового кризиса в Европе
06:24
Общество
Опрос Superjob: удаленка снизила число дискриминаций при трудоустройстве россиян
06:16
Политика
Экономист Марунич объяснил, какие страны могут взять «газовый» пример с Венгрии
06:00
Общество
Бархатный сезон на российских курортах завершится 3-5 октября
06:00
Балканы
Кризис в Косово. Альгис Микульскис о новом обострении конфликта на Балканах
05:55
Политика
Экономист Марунич описал потери Украины после контракта «Газпрома» и Венгрии
05:37
Общество
Определенные имена могут смягчить жесткий характер девочек-Скорпионов
05:36
Политика
Пользователи Facebook считают, что Россия не должна спасать ЕС от газового кризиса
05:34
Общество
Психолог Ланг предостерег россиян от покупки «марафонов успеха»
05:33
Политика
Читатели Kyodo восхитились отдыхом Путина в Сибири
Все новости

Психолог Ланг предостерег россиян от покупки «марафонов успеха»
Общество
Психолог Ланг предостерег россиян от покупки «марафонов успеха»
pixabay.com

Москва, 29 сентября. Тренинги и занятия на тему, «как достичь финансового успеха», стали очень популярны. Они обещают за короткое время изменить жизнь, однако у таких курсов есть и темная сторона.

Об этом рассказал психолог Сергей Ланг. По его словам, современные люди при наличии финансовых проблем или проблем в личной жизни, не хотят обращаться к специалисту, чтобы он помог индивидуально разобраться в ситуации. Такой путь кажется скучным и долгим. Люди хотят получить результат как можно скорее.

Реклама «марафонов успеха» в последнее время стала очень обширна. Популярные блогеры, которые для многих сейчас являются лидерами мнения, продают курсы через соцсети. Они обещают, что тех, кто приобретет тренинг, всему научат за два-три часа, передает Пятый канал.

После этого люди в тех же соцсетях показывают свой мнимый успех. Это превращается в игру и человек перестает понимать, что он не решает никаких проблем. Психолог рассказал, что к нему обращается огромное количество пострадавших от этих курсов, которые тоже хотели изменить свою жизнь.

Недавно детский психолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова объяснила, почему девочки-подростки страдают из-за Instagram.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Психолог Ланг предостерег россиян от покупки «марафонов успеха»
психолог марафоны финансовый успех
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru