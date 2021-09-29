Психолог Ланг предостерег россиян от покупки «марафонов успеха»

Москва, 29 сентября. Тренинги и занятия на тему, «как достичь финансового успеха», стали очень популярны. Они обещают за короткое время изменить жизнь, однако у таких курсов есть и темная сторона.

Об этом рассказал психолог Сергей Ланг. По его словам, современные люди при наличии финансовых проблем или проблем в личной жизни, не хотят обращаться к специалисту, чтобы он помог индивидуально разобраться в ситуации. Такой путь кажется скучным и долгим. Люди хотят получить результат как можно скорее.

Реклама «марафонов успеха» в последнее время стала очень обширна. Популярные блогеры, которые для многих сейчас являются лидерами мнения, продают курсы через соцсети. Они обещают, что тех, кто приобретет тренинг, всему научат за два-три часа, передает Пятый канал.

После этого люди в тех же соцсетях показывают свой мнимый успех. Это превращается в игру и человек перестает понимать, что он не решает никаких проблем. Психолог рассказал, что к нему обращается огромное количество пострадавших от этих курсов, которые тоже хотели изменить свою жизнь.

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