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Читатели Kyodo восхитились отдыхом Путина в Сибири

  /   Обновлено: 29 сентября 2021 05:33
Политика
Читатели Kyodo восхитились отдыхом Путина в Сибири
kremlin.ru  /  Официальный сайт президента РФ

Токио, 29 сентября. Президент России Владимир Путин и глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу провели несколько дней в тайге, где катались на катере, рыбачили и жили в палатке.

Мини-отпуск российского лидера и главы минобороны обсудили в Сети. На эту тему высказались и жители Японии, читающие издание Kyodo.

«Вы представляете Путина в роскошном дворце. Но на природе он выглядит надежнее и ближе. Может быть, мы видим другую сторону сильного президента?» — написал Kur.

Пользователь Kai считает, что Путин показывает свою силу как президент. В данном случае не стоит думать о политике. Российский лидер «выглядит круто» и ему стоит завидовать.

«Активный отдых — это прекрасно. Для здоровья это крайне полезно», — подчеркнул Wolf Boy.

DragonFly считает, что у России сейчас хватает проблем. Однако Путин, несмотря на все трудности, все равно демонстрирует мощь своего государства.

«У японского премьера нет хобби. Человек без увлечений — самый скучный человек! Можно заняться чем угодно — рыбачить, охотиться, играть в гольф, собирать грибы. Суга никогда не умел общаться с людьми, рассказывая о своих увлечениях», — отметил Цуриси.

Ранее стало известно, что отдых президента России Владимира Путина в сибирской тайге не оставил равнодушными и пользователей китайской социальной сети Sina Weibo.

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