Варшава, 29 сентября. Депутат Европарламента от партии «Гражданская платформа» Янина Охойская прокомментировала закупку Польшей танков «Абрамс». Читатели wPolityce отреагировали на ее заявление.

Европейский парламентарий считает, что Польша зря так опасается за безопасность своей восточной границы. По ее мнению, вместо трат на обеспечение армии стране следовало бы направить бюджетные средства на, к примеру, обеспечение медицинского персонала в больницах достойной зарплатой.

Однако читатели портала wPolityce ее мнение не поддержали. Пользователь с ником Kurdesz написал, что депутат, вероятно, рассчитывает, что хорошо зарабатывающие медсестры возьмутся за оружие и пойдут защищать польские границы в случае возникновения угрозы. Другие же и вовсе не видят пользы от новых танков.

«Будут у Польши «Абрамсы» или нет, Путин может дойти до Варшавы за 36-48 часов, а если у власти и дальше будет оставаться «Право и справедливость», то, скорее, за 16-24», — считает Stanisław.

Не только власти Варшавы активно защищают свои границы, но и Минска. Белоруссия заявила, что продолжит укреплять охрану территорий, граничащих с Украиной. Об этом передает RT. Не теряет бдительности и Москва. По мнению аналитика Сивкова, Россия может ввести санкции против НАТО за размещение военных баз на территории Украины.