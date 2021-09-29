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Дистанционно управляемый корабельный боевой модуль «Нарвал» прошел испытания
Армия
Дистанционно управляемый корабельный боевой модуль «Нарвал» прошел испытания
stat.mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны России

Москва, 29 сентября. Разработанный НПО «Электромашина» (входит в Ростех) корабельный дистанционно управляемый боевой модуль «Нарвал» успешно прошел испытания.

По словам гендиректора предприятия Игоря Афанасьева, боевой модуль «показал все, что необходимо» и прошел испытания. По его словам, разработка «испытывала конкуренцию», но «Нарвал» оказался лучше аналогов.

«Наше изделие превзошло конкурентов — стреляло лучше, стоит дешевле и, самое главное, легче в управлении», — сообщил ТАСС Афанасьев.

Он уточнил, что модуль планируется устанавливать на разрабатываемые в настоящее время легкие катера, которые будут предназначены для охраны побережья России. «Нарвал» также имеет экспортный потенциал, подчеркнул Афанасьев. По его словам, интерес к модулю уже проявили несколько стран.

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ прорабатывает вопрос оснащения управляемыми ракетами ЛМУР нескольких типов вертолетов и штурмовиков Су-25. Ракета имеет дальность полета до 14,5 км и отличается высокой точностью.

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вооружение флот нарвал
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