Москва, 29 сентября. Научное сообщество и власти Украины не хотят признавать фактов массовых расстрелов местными коллаборационистами евреев и представителей других национальностей в Бабьем Яру.

После «евромайдана» сотрудничество украинских и российских военных историков практически окончательно прекращено. Еще в «домайданные» времена РВИО взаимодействовала с Национальной академией наук Украины. В 2000-х годах ученые рассказали о деталях об участии местных коллаборационистов в расстрелах евреев в Бабьем Яру. Об этом рассказал РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

«Сейчас украинские историки боятся об этом говорить, поскольку при нынешней системе это может им стоить как минимум карьеры», — сказал Мягков.

Историк утверждает, что украинские батальоны вспомогательной полиции помогали немецкой зондеркоманде 4а под предводительством Пауля Блобеля расстреливать еврейское население. Именно украинцы вели евреев к оврагу Бабьего Яра, где подвергали их насилию. Несмотря на то, что на Украине стоят монументы, посвященные этой трагедии, власти отказываются говорить об этом.

Ранее сообщалось, что к 80-летию трагедии Бабьего Яра в Киеве откроют памятник палачу евреев. Российский политик Павел Шперов высказал мнение, что Украина превратилась в государство извращенной морали, и искать логику в происходящем там бесполезно.