Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 сентября 06:27
06:24
Общество
Опрос Superjob: удаленка снизила число дискриминаций при трудоустройстве россиян
06:16
Политика
Экономист Марунич объяснил, какие страны могут взять «газовый» пример с Венгрии
06:00
Общество
Бархатный сезон на российских курортах завершится 3-5 октября
06:00
Балканы
Кризис в Косово. Альгис Микульскис о новом обострении конфликта на Балканах
05:55
Политика
Экономист Марунич описал потери Украины после контракта «Газпрома» и Венгрии
05:37
Общество
Определенные имена могут смягчить жесткий характер девочек-Скорпионов
05:36
Политика
Пользователи Facebook считают, что Россия не должна спасать ЕС от газового кризиса
05:34
Общество
Психолог Ланг предостерег россиян от покупки «марафонов успеха»
05:33
Политика
Читатели Kyodo восхитились отдыхом Путина в Сибири
05:05
Политика
Читатели wPolityce высоко оценили шансы России против Польши с танками «Абрамс»
Все новости

Украинские историки испугались говорить о трагедии в Бабьем Яру

  /   Обновлено: 29 сентября 2021 05:02
Общество
Украинские историки испугались говорить о трагедии в Бабьем Яру
Федеральное агентство новостей  /  Семен Притула

Москва, 29 сентября. Научное сообщество и власти Украины не хотят признавать фактов массовых расстрелов местными коллаборационистами евреев и представителей других национальностей в Бабьем Яру.

После «евромайдана» сотрудничество украинских и российских военных историков практически окончательно прекращено. Еще в «домайданные» времена РВИО взаимодействовала с Национальной академией наук Украины. В 2000-х годах ученые рассказали о деталях об участии местных коллаборационистов в расстрелах евреев в Бабьем Яру. Об этом рассказал РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

«Сейчас украинские историки боятся об этом говорить, поскольку при нынешней системе это может им стоить как минимум карьеры», — сказал Мягков.

Историк утверждает, что украинские батальоны вспомогательной полиции помогали немецкой зондеркоманде 4а под предводительством Пауля Блобеля расстреливать еврейское население. Именно украинцы вели евреев к оврагу Бабьего Яра, где подвергали их насилию. Несмотря на то, что на Украине стоят монументы, посвященные этой трагедии, власти отказываются говорить об этом.

Ранее сообщалось, что к 80-летию трагедии Бабьего Яра в Киеве откроют памятник палачу евреев. Российский политик Павел Шперов высказал мнение, что Украина превратилась в государство извращенной морали, и искать логику в происходящем там бесполезно.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Украинские историки испугались говорить о трагедии в Бабьем Яру
Киев бабий яр евреи
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru