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Вильфанд спрогнозировал затяжную золотую осень в Центральной России

  /   Обновлено: 29 сентября 2021 04:44
Общество
Вильфанд спрогнозировал затяжную золотую осень в Центральной России
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 29 сентября. Золотая осень в Центральном федеральном округе может продержаться минимум неделю.

Жителей ЦФО порадует солнце, температура воздуха до 13–15 градусов со знаком плюс и отсутствие осадков. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В европейскую часть России со Скандинавии медленно, но уверенно перемещается мощный антициклон. Будут все его последствия в центре страны: очень высокое атмосферное давление, много солнца, никаких осадков», — сказал Вильфанд, охарактеризовав этот период как «золотая осень».

Температура в этот период будет держаться на уровне 11-13 градусов тепла днем до конца недели. Атмосферное давление составит порядка 760 мм рт. ст., что на 12 мм рт. ст. выше нормы, передает RT.

Ранее Вильфанд спрогнозировал «июльское» тепло на Дальнем Востоке до конца сентября. В некоторые дни температура воздуха составит до 24 градусов выше ноля. «Июльское» тепло прогнозируется в Сахалинской и Еврейской автономной областях, а также в Хабаровском и Приморском краях.

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