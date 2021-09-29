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Северная Корея протестировала новую гиперзвуковую ракету

  /   Обновлено: 29 сентября 2021 04:42
Политика
Северная Корея протестировала новую гиперзвуковую ракету
wikipedia.org  /  Roman Harak / CC BY-SA 2.0

Пхеньян, 29 сентября. Корейская Народно-Демократическая Республика заявила о проведении испытаний новой гиперзвуковой ракеты. Об этом сообщило агентство ЦТАК.

Боезапас получил наименование «Хвасон-8». Ракета является разработкой ученых Академии военных наук КНДР. По данным портала, тестирование ракеты проводилось на одном из северных полигонов республики. Ранее Северная Корея уже проводила испытания сверхзвукового летательного аппарата нового типа.

Участившиеся пуски ракет от КНДР вызывают обеспокоенность у Южной Кореи. Президент страны Мун Чжэ Ин призвал организовать проверку недавних испытаний, а также публичных заявлений Пхеньяна о безопасности.

Оценили события и власти Соединенных Штатов. Они заявили, что текущие ракетные пуски не представляют непосредственной угрозы для Вашингтона или его союзников, однако было подчеркнуто дестабилизирующее влияние незаконной оружейной программы КНДР, передает «Взгляд.ру».

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кндр гиперзвуковые ракеты тестирования
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