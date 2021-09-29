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Требования к порядку выдачи электронных паспортов прорабатывают в России

  /   Обновлено: 29 сентября 2021 04:06
Технологии
Требования к порядку выдачи электронных паспортов прорабатывают в России
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 29 сентября. Министерство внутренних дел и Минцифры России разрабатывают требования к порядку оформления и выдачи электронных паспортов, сообщили в пресс-центре МВД РФ.

В частности, обсуждаются требования к необходимому для оформления электронных паспортов оборудованию, к инфраструктуре их выдачи и применения.

«Нормативные правовые акты, порядок выдачи паспортов с электронным носителем проходят процедуру межведомственного согласования», — сообщили в ведомстве ТАСС.

В МВД подтвердили, что Москва рассматривается пилотным регионом по реализации проекта по выдаче электронных паспортов. Документы с электронным носителем планируется выдавать гражданам не младше 14 лет на добровольной основе.

Ранее министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев сообщил, что площадками для пилотного введения электронных паспортов планируется сделать Москву, Московскую область и Республику Татарстан. К концу текущего года должен быть готов график запуска проекта.

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