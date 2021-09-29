Минэкономразвития сообщило о росте товарооборота между Россией и КНР

Москва, 29 сентября. Взаимный товарооборот РФ и Китая с января вырос на треть и может достичь исторического максимума по итогам 2021 года, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

Решетников выступил на очередном заседании Российско-китайской подкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Министр обратил внимание на доверие к российскому рынку со стороны китайских компаний.

«К концу года есть все шансы выйти на исторический максимум», — цитирует министра пресс-служба МЭР.

По его словам, в ближайший год Минэкономразвития направит четырех своих представителей в Китай. Они будут работать в российском торгпредстве и продвигать взаимодействие по линии МЭР.

Ранее глава Федеральной таможенной службы Владимир Булавин заявил, что объем товарооборота в России может достигнуть в текущем году уровня доковидного 2019 года. По его словам, ФТС перечислила в бюджет государства 2,9 трлн рублей по итогам первой половины текущего года, и это превышает запланированную сумму на 28%.