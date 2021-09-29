Аналитик Зайцева обозначила риски для российской валюты этой осенью

Москва, 29 сентября. Прогнозы для российской валюты на осенний период в целом положительные, однако существует ряд факторов, способных пошатнуть позиции рубля. Об этом рассказала аналитик Анна Зайцева.

Ожидаемый диапазон курса национальной валюты составляет от 71,5 рубля до 74 рублей за доллар. Повлиять на ситуацию, по словам Зайцевой, могут расширение санкционной премии из-за рестрикций по операциям с госдолгом России для граждан США. Американская палата представителей уже выступила за поправку, запрещающую совершение сделок с российским суверенным долгом на вторичном рынке.

«Несмотря на то, что эти меры не несут прямых угроз финансовой стабильности России, их введение может спровоцировать отток средств американских инвесторов из ОФЗ и привести к временному снижению курса рубля», — передает слова аналитика агентство «Прайм».

Банк России продолжит оказывать поддержку национальной валюте ужесточением денежно-кредитной политики. Однако, несмотря на наличие угроз, к текущему времени рубль укрепил и держит свои позиции по отношению к иностранным валютам. Об этом свидетельствуют данные Центрального банка РФ.

Ранее аналитик Бодрова назвала причины укрепления российской валюты. По ее словам, евро совместно с рублем снижается под влиянием «растущего интереса к риску», передает RT.