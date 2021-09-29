Высокие цены на газ в Европе могут положительно сказаться на развитии Петербурга

Санкт-Петербург, 29 сентября. Большая стоимость газа в Европе даст властям Санкт-Петербурга дополнительную возможность для развития города.

Причиной этого являются налоговые поступления от «Газпрома», которые Северная столица начнет получать уже в этом году. Соответствующее заявление во время разгвора с РИА Новости сделала вице-президент, руководитель направления «Пространственное развитие» ЦСР Татьяна Караваева.

Она сообщила, что в августе текущего года «Газпром» закончил нужные процедуры по регистрации в Северной столице и по итогам года возможно будет лучше оценить средства, которые Петербург получит на развитие, сообщила она.

По имеющейся информации, в текущем году бюджет Санкт-Петербурга может пополниться на 17 миллиардов рублей. Караваева подчеркнула, что это цифра в следующем году может увеличиться до 40 миллиардов рублей.