Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 сентября 04:51
04:44
Общество
Вильфанд спрогнозировал затяжную золотую осень в Центральной России
04:42
Политика
Северная Корея протестировала новую гиперзвуковую ракету
04:23
Общество
Решение Беглова по транспорту помогло улучшить жизнь в ЖК «Цветной город»
04:06
Технологии
Требования к порядку выдачи электронных паспортов прорабатывают в России
04:00
Общество
Милонов заявил, что испанцы перепутали российских туристок с украинскими путанами
03:58
Экономика
Минэкономразвития сообщило о росте товарооборота между Россией и КНР
03:41
Экономика
Аналитик Зайцева обозначила риски для российской валюты этой осенью
03:40
Экономика
Высокие цены на газ в Европе могут положительно сказаться на развитии Петербурга
03:37
Общество
Сотовый оператор перечислил причины плохой связи в квартире
03:37
Общество
Восполнить запас железа в организме поможет употребление определенных продуктов
Все новости

Высокие цены на газ в Европе могут положительно сказаться на развитии Петербурга
Экономика
Высокие цены на газ в Европе могут положительно сказаться на развитии Петербурга
ФБА «Экономика сегодня»  /  Елизавета Акимова

Санкт-Петербург, 29 сентября. Большая стоимость газа в Европе даст властям Санкт-Петербурга дополнительную возможность для развития города.

Причиной этого являются налоговые поступления от «Газпрома», которые Северная столица начнет получать уже в этом году. Соответствующее заявление во время разгвора с РИА Новости сделала вице-президент, руководитель направления «Пространственное развитие» ЦСР Татьяна Караваева.

Она сообщила, что в августе текущего года «Газпром» закончил нужные процедуры по регистрации в Северной столице и по итогам года возможно будет лучше оценить средства, которые Петербург получит на развитие, сообщила она.

По имеющейся информации, в текущем году бюджет Санкт-Петербурга может пополниться на 17 миллиардов рублей. Караваева подчеркнула, что это цифра в следующем году может увеличиться до 40 миллиардов рублей.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Высокие цены на газ в Европе могут положительно сказаться на развитии Петербурга
петербург газ цена
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru