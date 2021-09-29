Сотовый оператор перечислил причины плохой связи в квартире

Москва, 29 сентября. Сотовый сигнал в жилых домах может быть плохим из-за плотности застройки, толстых стен и их расположения на высоких этажах здания и других факторов.

Плохая связь может быть в здании с массивной застройкой, железобетонными стенами. Отмечается, что на качество сигнала связи также влияет удаленность абонента от базовой станции. Компании чаще всего устанавливают свои станции на земле или на крышах административных зданий, потому что легче получить разрешение. Об этом сообщили в пресс-службе сотового оператора Tele2.

Также небольшая базовая емкость станции может являться популярной причиной слабого сигнала. Отмечается, что при решении проблемы с помощью усилителя сигнала необходимо иметь законное согласование. Об этом информирует РИА Новости.

Психолог объяснила, почему возникают зависимости от смартфонов. ПО мнению специалиста, зависимым человек становится из-за нехватки собственных ресурсов, чтобы опираться на себя, своей автономности.