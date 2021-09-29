Восполнить запас железа в организме поможет употребление определенных продуктов

Москва, 29 сентября. Железо является жизненно важным микроэлементом для организма. Его единственным источником является пища.

Мужчинам в возрасте от 19 до 50 лет требуется восемь миллиграммов железа ежедневно, женщинам необходимо до 18 миллиграммов. Дефицит этого микроэлемента может привести к анемии. Среди симптомов выделяются головная боль, сильная усталость, быстрая утомляемость, ломкость ногтей и волос, холодные руки и ноги и другое.

Чтобы восполнить запас железа в организме необходимо ежедневно употреблять некоторые продукты. Этот микроэлемент можно получить из пищи животного белка. К ней относятся печень, почки, мозги, сердце, говяжье мясо, мидии, моллюски и консервированный тунец.

Железо из морепродуктов лучше усваивается. Из желтка яйца также можно получить достаточное количество микроэлемента, нормой является 100-200 грамм в день. Также можно употреблять кунжутные и тыквенные семена, орехи, темный шоколад, брокколи, шпинат, гранат и бобы, передают РИА Новости.

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