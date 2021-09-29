Киев, 29 сентября. Журнал The National Interest нашел объяснение жалобам украинского лидера Владимира Зеленского на недостаточные действия всего мира по «возвращению» Крымского полуострова.

По мнению автора NI Дианы Кади, Зеленский боится остаться не у дел. Издание вспомнило основные претензии украинского лидера на Генеральной ассамблее ООН.

«На первом месте среди жалоб украинского лидера стояло его недовольство по поводу Крыма. Якобы миру следовало бы делать больше, чтобы обеспечить возвращение полуострова. Другими словам, не посылать Украину куда подальше», — говорится в материале.

Автор статьи отметила, что Киев не просто так использовал крымских татар для подрыва газопровода на полуострове. Так он пытался указать на «подавление крымскотатарского народа» и якобы репрессии против меньшинств.

Ранее в рамках своего выступления на Генассамблее ООН Зеленский заявил о необходимости оживить Организацию Объединенных Наций и освежить устав организации. Зеленский также призвал лидеров стран-участниц ООН приложить усилия для углубления взаимодействия, передает RT.

Украинцам стало стыдно за визит Зеленского в США. По их мнению, каждый шаг Зеленского в США буквально кричал о том, что Украина стала мировым политическим аутсайдером.