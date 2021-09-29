Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 сентября 03:23
03:16
Политика
NI объяснил жалобы Зеленского на бездействие ООН в вопросах Крыма
02:58
Политика
Читатели «Обозревателя» назвали Путина богом
02:40
Общество
Виторган выразил отношение к игре непрофессиональных актеров в театре
02:22
Общество
Записи неопубликованных интервью Джона Леннона продали за 50 тыс. долларов
02:19
Технологии
Тестировщик Роскачества посоветовал не держать постоянно включенным режим энергосбережения
02:03
Общество
Жителей Центральной России обрадует скорое потепление
02:00
Общество
Крымские спасатели рассказали о самых сложных операциях в туристический сезон
01:40
Политика
Советник Макрона назвал условие для возобновления контактов Франции с Австралией
01:21
Общество
Вильфанд спрогнозировал «июльское» тепло на Дальнем Востоке до конца сентября
01:06
Общество
Страховщики ищут замену онлайн-сервису «Е-Гарант» для оформления ОСАГО
Все новости

Читатели «Обозревателя» назвали Путина богом
Политика
Читатели «Обозревателя» назвали Путина богом
Федеральное агентство новостей

Киев, 29 сентября. Президент России Владимир Путин и глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу провели небольшой отпуск в Сибири, что стало поводом для обсуждения среди украинцев.

Украинское издание «Обозреватель» опубликовало статью, в которой подробно описало отдых российского лидера и главы минобороны. Читатели также высказали свое мнение.

«Путин — бог украинцев! Вот мне почему-то по барабану, где Путин. Но на «Обозревателе» я узнаю все новости о нем», — написал Куксов Михаил.

Пользователь Александр Савченко считает, что Путин вполне заслужил свой отпуск. Крым в России, на выборах побеждает, «Северный поток — 2» достроен, газ продается по 850 долларов. Остается только посмеяться с санкций, а Украина все оплатит.

Читатель Борис Бухгалтер считает трогательным тот факт, что «Обозреватель» активно информирует украинцев о жизни президента РФ. После этого им не стоит сомневаться в том, что он является их богом.

Ранее польские читатели издания Interia прокомментировали фотографии Путина, сделанные во время отпуска.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Читатели «Обозревателя» назвали Путина богом
путин отпуск украинцы обозреватель
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru