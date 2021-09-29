Читатели «Обозревателя» назвали Путина богом

Киев, 29 сентября. Президент России Владимир Путин и глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу провели небольшой отпуск в Сибири, что стало поводом для обсуждения среди украинцев.

Украинское издание «Обозреватель» опубликовало статью, в которой подробно описало отдых российского лидера и главы минобороны. Читатели также высказали свое мнение.

«Путин — бог украинцев! Вот мне почему-то по барабану, где Путин. Но на «Обозревателе» я узнаю все новости о нем», — написал Куксов Михаил.

Пользователь Александр Савченко считает, что Путин вполне заслужил свой отпуск. Крым в России, на выборах побеждает, «Северный поток — 2» достроен, газ продается по 850 долларов. Остается только посмеяться с санкций, а Украина все оплатит.

Читатель Борис Бухгалтер считает трогательным тот факт, что «Обозреватель» активно информирует украинцев о жизни президента РФ. После этого им не стоит сомневаться в том, что он является их богом.

Ранее польские читатели издания Interia прокомментировали фотографии Путина, сделанные во время отпуска.